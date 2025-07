Giunta di Firenze approva regole con limiti a risciò nella zona Unesco

Approvata stamani dalla giunta comunale di Firenze la delibera con il “Regolamento per l’esercizio delle attività di trasporto turistico all’interno dell’area Unesco”.

La delibera, portata in giunta dall’assessore allo sviluppo economico e turismo Jacopo Vicini e dall’assessore alla mobilità Andrea Giorgio, prevede una regolamentazione che vieta caddy, risciò e altri mezzi atipici in tutta l’area Unesco. Come già anticipato, sono previste al massimo 24 navette turistiche elettriche, con non più di otto passeggeri. Potranno circolare solo su due percorsi prestabiliti.

Il regolamento dopo l’approvazione della giunta comunale, affronterà un iter, prima all’interno delle commissioni consiliari e poi in consiglio comunale. Avrà efficacia, diverrà operativo quando sarà approvato in aula.

“Riteniamo indispensabile disciplinare questo settore che sta creando problemi, confusione e abusivismo in città – hanno spiegato anche oggi Vicini e Giorgio in una nota -. Questo regolamento, il primo del genere a livello nazionale, è una novità importante che mira a migliorare la vivibilità del centro storico e a tutelare la sicurezza di turisti, visitatori e di chi vive la città”, “la delibera prima di arrivare all’approvazione di oggi in giunta è stata condivisa con le associazioni di categoria”.