Schlein ‘governo si occupa di tutto tranne dei problemi delle famiglie’

Al governo “si stanno occupando di tutto salvo che dei problemi concreti che le famiglie italiane vivono con un carovita sempre più forte, i prezzi sono aumentati del 25% negli ultimi quattro anni, mentre i salari degli italiani sono scesi di 9 punti percentuali in questi stessi anni”. Lo ha affermato Elly Schlein, segretaria del Pd, parlando a margine dell’iniziativa ‘L’Italia che riparte’ in corso a Firenze.

“Anche di questo parleremo qui a Firenze – ha spiegato Shlein– mettendo al centro il lavoro dignitoso, il contrasto alla precarietà, la nostra proposta di salario minimo che il governo continua a ostacolare, purtroppo, e quello che serve per far ripartire l’impresa ed essere di aiuto ai nostri agricoltori e ai nostri imprenditori per recuperare competitività e migliorare la propria produttività”.

Questo, secondo Schlein, “è il punto di tenere insieme il percorso d’ascolto con la campagna referendaria. Non vogliamo permettere a Giorgia Meloni di continuare dal suo profilo social a sembrare una rivista di cronaca giudiziaria, mentre ignorano i problemi sociali ed economici del paese che purtroppo sono tanti e che richiedono risposte urgenti”

“Siamo fortemente a favore di una difesa comune che passa dal rafforzamento delle industrie europee” mentre “Giorgia Meloni è contraria alla clausola Buy European” perché “vuole aumentare la spesa militare per comprare più armamenti da Trump: questo però ci renderà più dipendenti, non meno dipendenti”. Lo ha affermato Elly Schlein, segretaria del Pd, parlando a margine dell’iniziativa ‘L’Italia che riparte’ in corso a Firenze.

L’amministrazione Usa “si è scagliata contro la clausola Buy European, che vuol dire comprare prodotti europei, che si sta discutendo a Bruxelles, in particolare nel settore della difesa”, ha spiegato Schlein, auspicando che “dopo le dichiarazioni di oggi dell’amministrazione Trump sia chiaro a tutti perché Giorgia Meloni è contraria alla clausola Buy European. Nella discussione del Consiglio Europeo di qualche mese fa ha rivendicato questa sua contrarietà. Questo vuol dire che mentre ha accettato a testa bassa di alzare la spesa militare al 5% perché lo chiedeva Trump, è contrario al fatto che con quelle risorse si compri insieme ad altri stati europei, si migliori la interoperabilità delle forze di difesa europee”.

Al contrario, ha concluso la segretaria Pd, “noi siamo invece convinti che serva un salto in avanti dell’integrazione europea e serva una vera difesa comune, quindi noi continueremo a sostenere che non si fa con la corsa al riarmo dei singoli Stati, ma si fa con investimenti comuni europei”.