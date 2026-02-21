Marradi (FI): comune vara ‘bonus cultura’ per incentivare i ragazzi alla lettura

Marradi (Firenze), comune di confine sull’Appenino Tosco-Emiliano che conta poco più di 2.800 abitanti, investe sui giovani e la loro crescita con un bonus cultura comunale. Un contributo economico, fino a 250 euro, rivolto ai ragazzi dai 14 ai 19 anni e finalizzato a “incentivare la lettura e il consumo culturale.

L’obiettivo è quello dunque di favorire la partecipazione a eventi culturali, sostenere “percorsi di formazione culturale”, acquistare libri, andare al cinema o a teatro, per visitare una mostra o un museo. “Un’opportunità per i giovani di Marradi che l’Amministrazione comunale mette a disposizione tramite un fondo ad hoc” si spiega in una nota del Comune.

L’iniziativa, si spiega, prevede l’erogazione di un contributo, sotto forma di rimborso spese, per incentivare l’acquisto di beni e servizi nelle categorie editoria e multimedia, musei ed eventi, formazione: libri (cartacei o e-book), cd, vinili, dvd e blu-ray (escluse piattaforme streaming), biglietti e abbonamenti per cinema, teatro, concerti, mostre e musei (esclusi eventi sportivi), iscrizioni a corsi a carattere culturale (non sportivi).

Per ricevere il rimborso è necessario che ogni acquisto sia giustificato da documentazione fiscale, con spese effettuate entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento. La domanda va presentata entro il 28 febbraio dell’anno successivo. Il Comune procederà all’assegnazione dei contributi previa verifica dei requisiti e nei limiti dei fondi stanziati; in caso di richieste superiori alla disponibilità farà fede l’ordine cronologico di presentazione delle domande.

Il sindaco di Marradi, Tommaso Triberti, parla “di un’opportunità per i nostri ragazzi, un sostegno che vogliamo fornire per la loro crescita culturale, per poter seguire e coltivare i propri interessi e passioni, e cosi poter esprimere se stessi. Tra alluvioni, terremoto, disservizi ferroviari hanno sofferto disagi, questa iniziativa vuol essere un segno concreto, tangibile verso di loro, che Marradi investe in loro”