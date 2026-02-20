Firenze Antifascista convoca presidio contro pdl Remigrazione vicino a sede Casapound

Presidio promosso da Firenze antifascista domani alle 14,30 in piazza Paolo Uccello contro la proposta di legge di iniziativa popolare sulla Remigrazione.

Il presidio si terrà a poche decine di metri dalla sede di Casapound, che sempre domani ha organizzato una raccolta firme a sostegno della proposta di legge che ha già superato le 50.000 firme necessarie per l’esame parlamentare.”Non possiamo far passare sotto silenzio questi banchini, non possiamo permettere che questi fascisti si affaccino in città senza contrapporre la resistenza antifascista. Se ci sono dei problemi nelle periferie, la colpa è solo di chi sta al governo e di chi lo serve – si legge nel post con cui Firenze antifascista sui propri canali social annuncia il presidio -. Una gestione dell’immigrazione che sfrutta i flussi migratori per ricavare manodopera a basso costo e senza diritti e sfrutta poi l’emarginazione che crea per distogliere l’attenzione dalle loro politiche antipopolari”.

All’iniziativa di Firenze antifascista ha dato la propria adesione anche Sinistra progetto Comune. “Ci saremo – spiega il capogruppo a Palazzo Vecchio Dmitrij Palagi – per rispondere alla provocazione della galassia eversiva dell’estrema destra. La sede di Casapound, di cui più volte il Consiglio comunale di Firenze ha chiesto la chiusura, spicca nei canali di comunicazione nazionale della campagna per la remigrazione. La dice lunga su come sentimenti di discriminazione e odio verso le persone straniere siano la nuova veste con cui le formazioni nostalgiche del ventennio fascista provano ad avere un ruolo nel Paese. È la conferma di quanto non debbano essere sottovalutate queste realtà”.