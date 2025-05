Schlein, Bindi e Renzi ai funerali dell’ex sindaco di Firenze Primicerio

Da Elly Schlein a Matteo Renzi, da Rosy Bindi alla sindaca Sara Funaro e al governatore toscano Eugenio Giani, chiesa di Santo Stefano in Pane a Firenze gremita per i funerali di Mario Primicerio, ex primo cittadino del capoluogo toscano dal 1995 al 1999.

A concelebrare le esequie l’arcivescovo fiorentino Gherardo Gambelli, il cardinale e suo predecessore Giuseppe Betori, e l’ex presidente della Cei Gualtiero Bassetti.

Presenti, tra gli altri, anche l’ex sindaco di Firenze Leonardo Domenici, il segretario del Pd fiorentino Andrea Ceccarelli, e l’ex parlamentare Rosa Maria Di Giorgi, la vicesindaca di Firenze Paola Galgani. Alle spalle dell’altare è stato posizionato anche il gonfalone di Firenze in onore di Primicerio, professore e storico collaboratore di Giorgio La Pira, che per molti anni ha presieduto la fondazione dedicata al ‘sindaco santo’. A prendere la parola per un ricordo istituzionale di Primicerio la sindaca Sara Funaro e il governatore Eugenio Giani.