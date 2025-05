www.controradio.it 🎧 Morto Mario Primicerio, "uomo di pace" che fu sindaco di Firenze dal '95 al '99 Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 10 seconds 00:00 / 00:01:35 Share Share Link Embed

E’ scomparso Mario Primicerio, ex Sindaco di Firenze. E’ morto nella notte, aveva 84 anni ed era malato da tempo. “Con Mario Primicerio perdiamo una figura importante che ha segnato la storia della nostra città”, scrive la Sindaca Funaro, cui fanno eco tutte le istituzioni, associazioni, società civile, unite nel sottolinearne lo spessore, l’alto profilo umano e valoriale. Un uomo di pace, “non soltanto un grande amministratore e un intellettuale di altissimo livello, ma un amico caro”, ha dichiarato il governatore Giani.

“Firenze oggi resta più sola”. Le parole della Sindaca Sara Funaro mettono subito a fuoco il senso di vuoto che si accompagna al cordoglio per la scomparsa di Mario Primcerio, notizia che arriva a metà mattinata andando a lberare una memoria politica della città, a cui Primicerio ha legato una parte della sua vita, diventandone primo cittadino dal ’95 al ’99. “Un uomo di Pace”, come in tanti in queste ore di commiato ricordano, con una visione del dialogo e della prossimità, in perfetta coerenza con lo spirito lapiriano, che lo hanno portato a costruire ponti, anche a livello internazionale.

Capace di pensare globalmente, trattando temi quali i conflitti e le disguaglianze nel solco della cultura cristiana, dunque con la naturale vocazione alla riconciliazione e allo svilluppo dei popoli in nome di una pacififica convivenza, concrettizò tutto questo a livello locale. Con senso pragmatico, in perfetto equilibrio tra ragione e sentimento, avviò Firenze verso un futuro moderno, sostenibile. Suo, ad esempio, è il progetto della mobilità tramviaria, un cantiere progettuale di cui volle fissare le coordinate, forse facilitato dal suo essere prima di tutto professore di Meccanica Razionale.

Ma fu anche membro dei Leincei e presidente della Fondazione La Pira, di cui ha tenuto le redini fonbo al 2022, e di cui, lui solo, è riuscito a non ridurne la memoria allo stato di santino, valorizzandone piuttosto e senza retorica, il pensiero, il ruolo politico e ammninistrativo. Con Giorgio La Pira condivise in viaggio di ideali alti, come lo storico incontro con Ho Chi Min in piena guerra fredda. Primicerio, un uomo del disarmo, di cui da oggi peserà ancora di più l’assenza.