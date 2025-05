Primicerio, Funaro: ‘Perdita dolorosa, Firenze è più sola’

“Questa notte Firenze ha perso uno dei suoi sindaci più illuminati e appassionati, l’amico Mario Primicerio”. Così invece Dario Nardella, ex sindaco di Firenze e oggi europarlamentare del Pd.

“Firenze oggi resta più sola. Con Mario Primicerio perdiamo una figura importante che ha segnato la storia della nostra città. È stato un sindaco lungimirante la cui visione di città è ancora estremante attuale e le cui scelte determinanti ci guidano ancora adesso, fu interprete cruciale di una fase storico politica importante ed espressione del miglior civismo, uomo di scienza e intellettuale di spessore”. Così la sindaca di Firenze Sara Funaro ricorda Mario Primicerio, primo cittadino del capoluogo toscano dal 1995 al 1999.

“È stato un grande uomo di pace e di dialogo tra i popoli, fin da giovane, da collaboratore di La Pira, e negli anni successivi, presidente della Fondazione dedicata al sindaco santo, per noi è sempre stata una guida e un faro su questi temi – ha aggiunto -. Proprio 60 anni fa fu con la Pira in Vietnam, un viaggio storico e dalla forte valenza sul fronte delle relazioni internazionali. In un momento storico buio come quello che stiamo attraversando e segnato dai conflitti, mancherà ancora di più. E se Firenze è quella città capace di costruire legami, stimolare il confronto e il dialogo, accogliere e dimostrare solidarietà, lo dobbiamo moltissimo a Mario Primicerio”.

“Solo poche settimane fa – ha ancora ricordato Funaro – il Consiglio comunale gli aveva tributato un sentito omaggio con il Giglio d’Oro, riconoscendone il valore umano, civile e istituzionale. Adesso abbiamo un’eredità importante, continuare il suo impegno per la Pace, continuare a costruire la Pace. A familiari, amici, a tutti coloro che hanno avuto l’onore di lavorare con lui, va il più profondo cordoglio mio, dell’amministrazione e di Firenze tutta”.

Primicerio, ricorda Nardella, è stato “il primo sindaco eletto direttamente dai fiorentini” e che durante il suo mandato, dal 1995 al 1999, “ha immaginato un’idea di città che negli anni successivi avrebbe preso forma. È il sindaco che ha disegnato la Firenze delle tramvie; il sindaco che ha conosciuto e lavorato con il grande Giorgio La Pira; il sindaco matematico che si è messo al servizio della sua comunità senza un partito alle spalle che lo spingesse, ma con la sola forza di una società civile che in quegli anni in Italia aveva rialzato la testa”.

“Lo ricorderò così – conclude Nardella -, con la sua calma, il sorriso rassicurante, il pensiero brillante e appassionato, nelle tante conversazioni in cui parlavamo della nostra Firenze. Ai suoi familiari, i suoi colleghi universitari, i suoi amici va il mio più profondo cordoglio e abbraccio. Caro Mario, Firenze ti è grata. Che la terra ti sia lieve”.