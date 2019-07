Schiaffi e minacce a bimbi perché sotto stress, ‘maestra’ chiede scusa

Arezzo, avrebbe sostenuto di essere in preda ad un forte stato di stress causato dalla gestione della struttura e si è detta pentita e dispiaciuta per quanto accaduto nell’asilo del Valdarno aretino, la ‘maestra’ interdetta, nei giorni scorsi, dall’esercizio della professione per 12 mesi.

Così la donna di 56 anni, indagata per maltrattamenti ai bambini che frequentano l’asilo nido di cui è titolare e dove per gli inquirenti avrebbe lavorato anche come maestra, nel corso dell’interrogatorio davanti al GIP di Arezzo Piergiorgio Ponticelli: l’educatrice è stata sospesa per un ano dalla sua professione.

Accompagnata dai suoi legali Roberto Alboni e Tommaso Acuti, la donna di 56 anni, non si è sottratta alle domande del giudice, spiegando che non aveva mai maltrattato i bimbi in tutta la sua carriera, e che tutto è da attribuire ad uno stato di prostrazione.

Non ha negato gli episodi, ripresi dalle telecamere dei carabinieri ed ha chiesto scusa alle famiglie. La donna avrebbe spiegato di avere solo la licenza media ma di non avere mai svolto mansioni educative all’interno dell’asilo ma solo preparazione pannolini e sorveglianza dei lettini.

Il provvedimento a suo carico di sospensione per un anno rimane attivo mentre proseguono le indagini per verificare ulteriori episodi.