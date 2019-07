Latte alla spina? Funziona a Camaiore!

Camaiore, in provincia di Lucca, successo per la sperimentazione del “latte alla spina” a km zero, servizio inaugurato un anno fa a su iniziativa di Cia Versilia, che ogni giorno arriva a erogare dai 60 ai 70 litri.

Uno speciale distributore per la distribuzione del “latte alla spina” è stato infatti installato in piazza Don Endri Da Prato a Badia.

Il latte distribuito, si spiega una nota, è prodotto dall’azienda agricola Le Bore di Metato da mucche alimentate con mangime e fieno proveniente da Camaiore: dopo la mungitura viene filtrato ed abbattuto a temperatura di quattro gradi.

Prima della commercializzazione, l’allevamento segue un rigidissimo iter di controlli e analisi chimiche e batteriologiche del latte prodotto, controllate poi da Asl veterinaria.

Il distributore è attivo tutti i giorni, dalle 07:30 alle 18:30, o comunque fino a esaurimento scorte.

“Siamo soddisfatti – dichiara Massimo Gay responsabile Cia Versilia – il distributore del latte rappresenta una sfida vinta da Cia che ha creduto nel progetto, dai cittadini che hanno a disposizione sempre latte fresco, buono e controllato, importante per il territorio con il sostegno alle economie locali e anche per l’ambiente con un minor consumo di plastica”.

Un successo che ha anche influito sul lavoro del produttore: “Ci siamo attrezzati per far fronte alle richieste – spiega Daniele Marsili dell’Azienda Agricola Le Bore di Metato da cui proviene il latte – obiettivo avere più latte a disposizione per tutti i camaioresi ed i versiliesi che hanno scelto il distributore alla spina in questo primo anno.

L’interesse è molto e per questo continueremo a lavorare per potenziare e migliorare ancora il nostro allevamento convinti che questa sia la strada da seguire”.