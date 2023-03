Scandicci, baby gang in azione: quattro rapine in pochi giorni

SCANDICCI: I carabinieri stanno indagando al fine di risalire all’identità di un gruppo di giovani, per la maggior parte minorenni, che si sono resi protagonisti di alcune rapine nei confronti di altri minori.

I carabinieri di Scandicci (Firenze) stanno indagando al fine di risalire all’identità di un gruppo di giovani, per la maggior parte minorenni, che si sono resi protagonisti di alcune rapine in danno di altri minori.

Le azioni della baby gang, quattro dall’inizio del mese e consistenti in minacce verbali tese a farsi consegnare pochi euro o il giubbotto, sono state condotte da un gruppo di almeno quattro ragazzi in aree adiacenti la linea tramviaria che va dalla fermata Nenni Torregalli di Firenze alla fermata De André in Scandicci.

I Carabinieri stanno valutando ogni elemento e invitano i cittadini a fornire collaborazione al fine di poter giungere quanto prima all’identificazione degli autori.