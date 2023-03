In migliaia a Piombino. Minuto silenzio per Cutro

Piombino – Si è andata via via ingrossando fino a raggiungere migliaia di persone la manifestazione nazionale organizzata dalla Rete No Rigass No Gnl e dagli ideatori della campagna “Per il Clima, fuori dal fossile”, che vede al centro il no al rigassificatore nel porto cittadino.

Un lungo corteo è arrivato in piazza Bovio, destinazione finale della manifestazione, gremita di persone, salutato da un lungo applauso. Poi un minuto di silenzio per le vittime di Cutro.

In piazza anche il sindaco Fdi Francesco Ferrari, che ha ricevuto una contestazione da parte di alcuni gruppi di manifestanti della sinistra mentre parlava dal palco, tanto da interrompere il suo intervento prima del previsto, mentre i cittadini di Piombino incitavano il loro sindaco applaudendolo.

Nel comizio finale si alternano decine di interventi delle tante realtà presenti alla manifestazione. “Piombino è nostra e non si tocca” e “Se la nave arriverà bloccheremo la città” sono gli slogan scanditi in maniera incessante da un gruppo di manifestanti di Piombino. Non sono mancati cori contro Snam, il governo e il presidente della Regione Eugenio Giani. In mezzo a tante sigle anche molte bandiere della pace, uno striscione in ricordo della Strage di Viareggio, e anche gli operai della Gkn.