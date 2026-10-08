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Gio 8 Ott 2026
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ToscanaCronacaScambiavano su social messaggi suprematisti, 3 giovani perquisiti
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Scambiavano su social messaggi suprematisti, 3 giovani perquisiti

By Raffaele Palumbo
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Scambiavano su Telegram messaggi suprematisti, simboli nazisti e frasi di odio contro gli immigrati e la comunità ebraica. Un mese fa, tre giovani, un 19enne e due minorenni sono stati perquisiti in provincia di Firenze dalla digos del capoluogo toscano.

Scambiavano su Telegram messaggi suprematisti, simboli nazisti e frasi di odio contro gli immigrati e la comunità ebraica. Un mese fa, tre giovani, un 19enne e due minorenni sono stati perquisiti in provincia di Firenze dalla Digos del capoluogo toscano. Da allora le indagini sono andate avanti per verificare gli ulteriori contatti e altre persone coinvolte nella rete. Il maggiorenne è indagato per istigazione a delinquere aggravata dalla discriminazione razziale, etnica e religiosa. Identico reato è ipotizzato per gli altri due dalla procura per i minori. E’ quanto riportato da Corriere Fiorentino, Repubblica e Nazione. Nel corso della perquisizione, sono stati recuperati pc e cellulari il cui contenuto è al vaglio degli investigatori per risalire non solo alla fonte dei messaggi ma anche accertare il numero delle persone coinvolte nella rete e con quali ruoli.
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