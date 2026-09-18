www.controradio.it Assessora Toscana, querelata da Bignami perché ricordai che vestì da nazista Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:04:50 Share Share Link Embed <blockquote class="wp-embedded-content" data-secret="AhhjykW4Bt"><a href="https://www.controradio.it/podcast/assessora-toscana-querelata-da-bignami-perche-ricordai-che-vesti-da-nazista/">Assessora Toscana, querelata da Bignami perché ricordai che vestì da nazista</a></blockquote><iframe sandbox="allow-scripts" security="restricted" src="https://www.controradio.it/podcast/assessora-toscana-querelata-da-bignami-perche-ricordai-che-vesti-da-nazista/embed/#?secret=AhhjykW4Bt" width="500" height="350" title="“Assessora Toscana, querelata da Bignami perché ricordai che vestì da nazista” — www.controradio.it" data-secret="AhhjykW4Bt" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" class="wp-embedded-content"></iframe><script type="text/javascript"> /* <![CDATA[ */ /*! This file is auto-generated */ !function(d,l){"use strict";l.querySelector&&d.addEventListener&&"undefined"!=typeof URL&&(d.wp=d.wp||{},d.wp.receiveEmbedMessage||(d.wp.receiveEmbedMessage=function(e){var t=e.data;if((t||t.secret||t.message||t.value)&&!/[^a-zA-Z0-9]/.test(t.secret)){for(var s,r,n,a=l.querySelectorAll('iframe[data-secret="'+t.secret+'"]'),o=l.querySelectorAll('blockquote[data-secret="'+t.secret+'"]'),c=new RegExp("^https?:$","i"),i=0;i<o.length;i++)o[i].style.display="none";for(i=0;i<a.length;i++)s=a[i],e.source===s.contentWindow&&(s.removeAttribute("style"),"height"===t.message?(1e3<(r=parseInt(t.value,10))?r=1e3:~~r<200&&(r=200),s.height=r):"link"===t.message&&(r=new URL(s.getAttribute("src")),n=new URL(t.value),c.test(n.protocol))&&n.host===r.host&&l.activeElement===s&&(d.top.location.href=t.value))}},d.addEventListener("message",d.wp.receiveEmbedMessage,!1),l.addEventListener("DOMContentLoaded",function(){for(var e,t,s=l.querySelectorAll("iframe.wp-embedded-content"),r=0;r<s.length;r++)(t=(e=s[r]).getAttribute("data-secret"))||(t=Math.random().toString(36).substring(2,12),e.src+="#?secret="+t,e.setAttribute("data-secret",t)),e.contentWindow.postMessage({message:"ready",secret:t},"*")},!1)))}(window,document); //# sourceURL=https://www.controradio.it/wp-includes/js/wp-embed.min.js /* ]]> */ </script>

“Sono stata querelata da Galeazzo Bignami, ex viceministro ora capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, perché in un post del 2024 ho ricordato che si è vestito con una fascia nazista al braccio alla sua festa di addio al celibato, riproponendo quella foto e dicendo che l’allora candidato sindaco di Pontedera (Pisa) per la destra, Bagnoli, a mio avviso, non avrebbe dovuto invitarlo all’inaugurazione del suo comitato elettorale.

Intanto sono contenta che ora Bignami consideri offensivo vestirsi da nazista, tanto da querelare, però lo ha fatto lui, non se lo è inventato nessuno”. Così l’assessora toscana all’ Istruzione e Università Alessandra Nardini. L’abbiamo intervistata