Maltempo, a Viareggio danni a edifici e alberi caduti

La violenta ondata di maltempo che ha interessato Viareggio (Lucca) nella notte appena trascorsa ha provocato danni diffusi sul territorio comunale, interessando edifici privati, strutture pubbliche e patrimonio arboreo.
Si registrano in particolare danni alle coperture di numerose abitazioni private e la caduta di diversi alberi che, fortunatamente, non hanno provocato conseguenze di particolare gravità. Tra le situazioni più rilevanti, il Comune segnala quella dell’asilo Coriandolo, appartenente all’Istituto comprensivo Don Milani, al quartiere Varignano che ha riportato danni tali da renderlo inagibile. La struttura è stata pertanto chiusa e, a partire da domani, sarà organizzato il trasporto dei bambini presso un altro istituto, così da garantire la continuità delle attività educative. Danni ingenti anche alla copertura di una palestra sempre al Varignano, che dovrà restare chiusa per alcuni giorni. Particolarmente interessato anche il patrimonio arboreo cittadino. Al parco Araba Fenice si registra la caduta di alcuni pini, mentre lungo il Viale dei Tigli diverse piante sono cadute sulla carreggiata, ostruendo il passaggio e rendendo la strada attualmente impraticabile. Il Comune ricorda che resta dunque confermata la chiusura del Viale dei Tigli, così come quella delle pinete cittadine, a tutela della pubblica incolumità e in considerazione delle condizioni meteorologiche ancora avverse. Massimo l’impegno della polizia municipale e della Protezione civile comunale, impegnate fin dalle prime ore dell’emergenza nelle attività di monitoraggio del territorio, nella gestione delle criticità e negli interventi necessari a garantire la sicurezza della cittadinanza. Nel comune di Pietrasanta (Lucca) in via Olmi si segnala la caduta di una pianta non di grandi dimensioni, la strada è già stata liberata. Il Comune sottolinea inoltre che sono attivi sulle emergenza anche i tecnici comunali dei lavori pubblici per garantire la riapertura delle strutture danneggiate nel minore tempo possibile. Un lavoro costante e coordinato, che prosegue senza sosta per fronteggiare le conseguenze del maltempo, verificare le situazioni di rischio e consentire il progressivo ripristino delle condizioni di sicurezza nelle aree maggiormente colpite. L’amministrazione ricorda che l’allerta meteo arancione per temporali forti con rischio idrogeologico-idraulico del reticolo minore, emessa dalla Regione Toscana, rimane in vigore fino alle ore 17 di oggi, giovedì 8 ottobre. Per la giornata odierna è inoltre prevista l’allerta gialla per rischio idraulico del reticolo principale, valida fino alle ore 23.59. L’amministrazione invita la cittadinanza alla massima prudenza, a limitare gli spostamenti non necessari nelle aree interessate dalla caduta di alberi e a rispettare le chiusure disposte, evitando in particolare l’accesso alle pinete e al Viale dei Tigli. La situazione resta costantemente monitorata, anche in relazione all’evoluzione delle condizioni meteorologiche e alle verifiche dei danni sul territorio.