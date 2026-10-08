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Gio 8 Ott 2026
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ToscanaSanitàSalute mentale, nuovo picco di ricoveri nella Psichiatria del Meyer
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Salute mentale, nuovo picco di ricoveri nella Psichiatria del Meyer

By Domenico Guarino
meyer bimba

Alla vigilia della Giornata mondiale dedicata alla salute mentale, diciotto adolescenti sono stati ricoverati contemporaneamente e con carattere d’urgenza in Psichiatria all’ospedale pediatrico Meyer.

Nella giornata di ieri, il reparto di Psichiatria dell’Aou Meyer Irccs – che ospita dodici posti letto – aveva già raggiunto la soglia di quindici pazienti. Nella serata, tre ricoveri in emergenza hanno portato a diciotto il numero totale dei pazienti bisognosi di assistenza.

Si tratta dell’ennesimo picco registrato ieri sera fa all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze, da settimane sotto pressione per l’incremento di giovanissimi pazienti alle prese con gravi problemi di salute mentale. La casistica dei ricoveri è piuttosto variegata, ma rientra in quella che gli specialisti definiscono “spettro suicidario”: agitazione psicomotoria, ideazione suicidaria e veri e proprio tentativi di suicidio.  L’età dei pazienti ricoverati è compresa tra i 14 e i 17 anni.

Tutti i ragazzi sono arrivati attraverso il pronto soccorso e hanno avuto bisogno di un ricovero immediato. I 12 posti disponibili nel reparto di Psichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza non sono stati sufficienti: sei pazienti sono stati quindi sistemati “fuori linea”, in altri reparti, creando ovviamente qualche disagio sul fronte organizzativo.

Come detto, il problema è ormai cronico: il 5 settembre scorso si era verificato un altro picco, con 17 ricoveri in contemporanea e di nuovo il 15 settembre si era arrivati a 18 pazienti. “Dal 10 settembre – spiega la dottoressa Tiziana Pisano, responsabile della Psichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza dell’Aou Meyer Irccs – abbiamo sistematicamente 2-3 pazienti in più rispetto alla capacità del reparto”.

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