Sardine divise a Pistoia: in piazza nonostante l’alt dei vertici regionali

Sardine in piazza a Pistoia sabato 4 gennaio, ma questa volta in formazione divisa: i promotori dell’evento hanno preavvisato la manifestazione alle autorità senza, però, avere il consenso dei vertici regionali de ‘La Toscana non si lega‘.

Gli stessi vertici avevano annunciato l’annullamento dell’evento parlando di “scelta dolorosa e sofferta”, perché i principi a base del movimento non sarebbero rispettati.Tuttavia, anche se non riconosciuta dalle ‘sardine’ ufficiali, secondo quanto si apprende, la manifestazione delle sardine ‘Pistoia non si lega’ si terrà sabato 4 gennaio alle ore 18.30 in piazza dello Spirito Santo come programmato.

A ribadirlo sui social sono gli stessi promotori e simpatizzanti dell’iniziativa. Conferme arrivano anche dalla questura a cui al momento non risulta nessuna comunicazione di annullamento dell’iniziativa politica. Nonostante le distanze prese dal coordinamento regionale, le sardine pistoiesi stanno ribadendo la volontà di manifestare il 4 gennaio con un passaparola sui social network.

Sulla pagina “6000 sardine pistoiesi” (oltre 2.700 adesioni) la convocazione non è stata cancellata, anzi il primo amministratore della pagina, Daniele Mannai, conferma che ci sarà: “Andiamo avanti, portiamo in piazza le stesse idee del movimento”. Quello che non è piaciuto allo stesso Mannai è che all’interno delle chat degli organizzatori comparissero Anpi, Arci eCgil. Un fatto che cozzerebbe con l’ideale di non avere bandiere o sigle.