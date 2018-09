Santa Valvola Fest, la nuova edizione

Torna il festival di musica indipendente a Prato: la quarta edizione del Santa Valvola Fest. L’8 e il 9 settembre con tanta buona musica a partire dal primo pomeriggio come sempre ad ingresso libero. Di seguito il programma nel dettaglio

Il Santa Valvola Fest è un festival musicale che si tiene all’aperto, in un bel prato verde nel quartiere di Tobbiana, a Prato. Il festival è organizzato da Santa Valvola Records, un’etichetta musicale indipendente che da anni organizza concerti e festival musicali a Prato per il solo piacere di farlo e per l’amore per la musica e per sostenere chi la fa. Quest’anno il festival è giunto alla 4° edizione e a partire dal pomeriggio, ci sarà tanta buona musica e cibo preparato con amore. L’ingresso è gratuito. Appuntamento l’8 e il 9 settembre. Di seguito il cast della due giorni musicale

SABATO 8 SETTEMBRE



Zu

STORM{O}

HONKO

Nàresh Ran

Woscom

Ioni

DOMENICA 9 SETTEMBRE



ARTO

Holiday INN – Holiday INN

Asino

Yonic South

Caveiras

Wax Faces

Cristina D’amore

A PRATO (PO), VIA SPINA (Orto Sonoro) SITO UFFICIALE