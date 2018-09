Firenze: il Nelson Mandela Forum ospiterà i Mondiali di volley 2018

Firenze e Nelson Mandela Forum pronti ad ospitare le partite del girone della Nazionale italiana maschile di volley ai Campionati mondiali che stanno per cominciare. Nell’impianto fiorentino si disputeranno le partite della Pool A che, oltre all’Italia, comprende Argentina, Giappone, Belgio, Slovenia e Repubblica Dominicana. L’Assessore allo sport Saccardi: “Firenze ormai abituata ad ospitare grandi eventi”

Il pubblico fiorentino non mancherà di far sentire agli azzurri del volley il proprio entusiasmo, come già accaduto in occasione di partite analoghe. Già esaurite le gare contro Argentina e Belgio e posti in esaurimento anche per quelle contro Slovenia e Repubblica Dominicana, mentre l’esordio col Giappone si disputerà a Roma. Oggi a Palazzo Vecchio presentazione del programma fiorentino alla quale sono intervenuti l’assessore regionale allo sport Stefania Saccardi, quello del Comune di Firenze Andrea Vannucci ed Elio Sità presidente della Fipav Toscana.

“Un evento che coinvolge tutta la città di Firenze – ha detto Stefania Saccardi – abituata ormai ad ospitare il grande volley ed altri eventi di portata internazionale. E’ la prima volta che i mondiali di volley si disputano in due paesi diversi, Italia e Bulgaria, e un ringraziamento particolare va alla Fipav e al Comune di Firenze che sono stati bravi a mettere in moto tutta la macchina organizzativa e a fare in modo che anche il Nelson Mandela Forum potesse ospitare alcune partite. Il Mandela negli anni si è sempre mostrato all’altezza per eventi così prestigiosi, grazie anche alla capacità di chi lo gestisce”.

“Il volley – ha concluso l’assessore – è uno sport di squadra e come tale potrebbe insegnare qualcosa a tanti, nella vita come nella politica. In ogni squadra c’è il fuoriclasse ma anche i gregari ed i risultati si ottengono solo se c’è la partecipazione di tutti. La Regione Toscana da tempo ha deciso di investire risorse importanti nell’organizzazione di manifestazioni sportive di livello mondiale per dare l’opportunità a tanti ragazze e ragazzi di vedere all’opera campioni delle varie discipline. Un modo per incoraggiarli e stimolarli ad iniziare un percorso sportiv