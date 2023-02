Sanità: Toscana, 67 mln per nuove tecnologie in ospedali

Firenze, ricevuti 67 mln da investire sulla sanità con fondi Pnrr e impiegati per acquistare 120 nuove apparecchiature.

Oltre 67 milioni di euro di investimenti, grazie a fondi del Pnrr, per dotare di nuove tecnologie e macchinari gli ospedali della Toscana. Tac, apparecchi per la risonanza magnetica e poi ancora ecotomografi ed angiografi, sistemi radiologici fissi, mammografi, acceleratori lineari e gamma, camere utilizzate per le scintografie: sono in tutto 120 le apparecchiature che Estar, per conto della Regione, acquisterà per gli ospedali toscani.

Di questi, spiega una nota, 68 macchinari sono già stati ordinati, aderendo a gare Consip, e 10 sono pure già stati installati e collaudati, in sostituzione di apparecchiature con più di dieci anni di anzianità presenti nei presidi. “Si tratta di investimenti per l’innovazione delle nostre strutture sanitarie importanti e che si tradurranno in ancor migliori servizi offerti alla popolazione – sottolinea l’assessore regionale al diritto alla salute Simone Bezzini -.

Una sanità pubblica che vuole offrire prestazioni capaci di rispondere ai sempre maggiori bisogni dei cittadini ha bisogno di personale: un problema che si risolve solo a livello nazionale, con lo stanziamento di maggiori risorse sul fondo sanitario”. “Ma una sanità pubblica di qualità – aggiunge – ha bisogno anche di stare al passo dei tempi con attrezzature nuove e all’avanguardia. E gli acquisti che abbiamo deciso di fare vanno in questa direzione”.