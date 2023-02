Carrara intitola piazza a De André, Dori Ghezzi a cerimonia

Carrara, Il 18 febbraio, in occasione del compleanno di Fabrizio De André, la piazza davanti al teatro degli Animosi a Carrara (Massa Carrara) sarà ufficialmente intitolata al cantautore genovese.

La cerimonia con lo svelamento della targa è alle 20,30, alla presenza delle autorità e Dori Ghezzi. Lo rende noto il Comune di Carrara. La compagna di vita di Fabrizio De André, spiega una nota, ha confermato nei giorni scorsi la propria presenza con una lettera al sindaco Serena Arrighi nella quale ringraziava lei e tutta l’amministrazione per aver deciso “di rendere omaggio a Fabrizio dedicandogli una delle piazze più belle di Carrara”.

Dopo il taglio del nastro Dori Ghezzi parteciperà poi, alle 21 agli Animosi, allo spettacolo di Chiara Riondino ‘Omaggio a Fabrizio De André’. “Sono davvero felice, onorata e anche un po’ emozionata di ospitare Dori Ghezzi nella nostra città in un’occasione tanto speciale – sottolinea Arrighi -. Personalmente tengo molto a questa intitolazione e spero che quello di sabato 18 febbraio possa essere solo il primo di una serie di eventi per rendere il giusto omaggio a un artista che non solo ha lasciato una traccia indelebile nella cultura italiana del ‘900, ma che aveva con Carrara un rapporto speciale”.