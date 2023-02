Vino, BuyWine e PrimAnteprima, Giani: “è un traino per l’economia della Toscana

Circa 60mila ettari di superficie vitata, per oltre 2 milioni di ettolitri di produzione, di cui il 97% tra Dop e Igp: sono i numeri del vino toscano. Il 10 e 11 febbraio si presenta a Firenze con BuyWine e PrimAnteprima, rispettivamente la vetrina B2b dedicata ai buyer internazionali, e la giornata che apre ufficialmente la Settimana delle Anteprime di Toscana, dedicata alle nuove annate dei principali consorzi della regione.

BuyWine e PrimAnteprima sono promossi da Regione Toscana insieme a Camera di Commercio di Firenze e organizzati da PromoFirenze, con la collaborazione di Fondazione Sistema Toscana. BuyWine vedrà protagoniste 47 denominazioni toscane, circa 160 compratori provenienti da 39 paesi diversi, che si daranno appuntamento in Fortezza per incontrare 230 aziende toscane (selezionate tramite bando regionale) e conoscere 1400 etichette che i produttori hanno caricato nel catalogo online visibile ai buyer. Sono in programma oltre 3000 incontri e più di 23mila degustazioni.

Dopo PrimAnteprima, la settimana prosegue domenica 12 febbraio con Chianti Lovers & Rosso Morellino, lunedì 13 e martedì 14 con Chianti Classico Collection, mercoledì 15 con Anteprima Vino Nobile di Montepulciano, giovedì 16 con Anteprima Vernaccia di San Gimignano, venerdì 17 con Anteprima L’Altra Toscana. L’annata 2022 ha prodotto oltre 2,3 milioni di ettolitri di vino: a farla da padrona sono i rossi (87% della produzione) e tra le denominazioni più prolifiche troviamo Chianti Classico (269mila ettolitri), Maremma Toscana (124mila), Brunello di Montalcino (91mila), Morellino di Scansano (72mila), Vino Nobile di Montepulciano (quasi 57mila), Bolgheri (47mila). Il Chianti con le varie sottozone arriva a quota 769mila ettolitri. Tra i vitigni più coltivati in Toscana il re è il Sangiovese, che copre quasi il 60% delle colline vitate.

Con BuyWine e le Anteprime, ha affermato il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, “abbiamo la possibilità in questa stagione dell’anno di presentare la qualità che i prodotti della nostra terra, come appunto il vino, riescono a esprimere in tutto il mondo. Anche nei momenti di maggiore crisi abbiamo visto che il vino ha fatto da traino al nostro sistema economico con valori incredibili, una quantità di esportazioni che dà al made in Tuscany e al made in Italy un connotato davvero di eccezione”. Secondo la vicepresidente della Regione Stefania Saccardi, che ha la delega all’agroalimentare, “la Toscana è una regione che vuole sempre di più scommettere sulla qualità, sulla compatibilità ambientale, su uno sviluppo sostenibile della nostra agricoltura ed anche sulla tutela della sostenibilità sociale ed etica che è un altro aspetto su quale abbiamo lavorato e vogliamo continuare a lavorare”.

La scommessa, per Saccardi, è impegnarsi in Europa per la tutela del vino toscano. “Abbiamo visto quanto è alto il rischio – ha spiegato – che l’Irlanda diffonda un’etichettatura che potrebbe essere particolarmente dannosa per la nostra produzione e per la qualità dei nostri vini, e sicuramente lavorare sulla tutela delle denominazioni è un’altra scommessa importante che il ministero potrebbe portare in fondo. Il ministero del Made in Italy, insieme a quello per l’Agricoltura, che ha già dichiarato attraverso parole esplicite del ministro, di volersi impegnare in questo senso, ci troverà al loro fianco se il lavoro che faranno sarà quello di operare sullo scenario europeo ed internazionale a tutela della qualità dei nostri prodotti”.