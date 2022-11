‘Giornata del prematuro’, open day negli ospedali toscani

In occasione della ‘Giornata del prematuro’, che si svolgerà il prossimo 17 novembre, l’Azienda Usl Tc insieme alla Fondazione Ami, all’Associazione Piccino Picciò, all’Associazione Cuore di Maglia e agli operatori delle neonatologie organizzerà nei suoi ospedali degli open day con il contributo degli operatori sanitari, ginecologi, infermieri, ostetriche e pediatri delle Neonatologie e delle Ostetricie.

Per la ‘Gionata del prematuro’, spiega l’Azienda sanitaria, in ogni presidio saranno proiettati e commentati filmati esplicativi della presa in carico dei piccoli pazienti, sia dal punto di vista ostetrico che neonatologico, dal momento della nascita fino alla dimissione. L’obiettivo è richiamare l’attenzione sul tema delle nascite premature, sensibilizzando sulle problematiche dei piccoli nati e dei loro genitori durante il difficile percorso di sopravvivenza e di crescita che dovranno affrontare.

Dall’inizio dell’anno, infatti, solo in Toscana i bambini venuti alla luce nei Punti nascita dell’Azienda Usl Tc prima di aver raggiunto la 37/a settimana di età gestazionale sono 329. Di questi risulta che 42 sono nati al San Jacopo di Pistoia, 125 al Santo Stefano di Prato, 8 a Borgo San Lorenzo,18 al Santa Maria Annunziata, 96 al San Giovanni di Dio nell’area fiorentina e 40 al San Giuseppe di Empoli.

“Tale incremento è in relazione con i diversi fattori di rischio quali ad esempio l’età materna al parto sempre più avanzata e i parti plurimi; le iniziative che si svolgeranno nei nostri ospedali sono volte a sensibilizzare e far conoscere il percorso di questi bambini che alla nascita devono essere ricoverati in reparti di cure intensive, e anche per creare momenti di condivisione tra i genitori che hanno vissuto o stanno vivendo questa esperienza”, ha commentato il dottor Rino Agostiniani, direttore dell’Area aziendale di Pediatria e Neonatologia.