Borgo San Lorenzo, esplosione nella notte presso esercizio commerciale

Borgo San Lorenzo, nella notte fra mercoledì 9 e giovedì 10 novembre, intorno alle 04.30 del mattino, si è verificata un’esplosione.

La detonazione è avvenuta nei pressi di un esercizio commerciale di prodotti idroelettrici sito nell’area del comune fiorentino. Dai primi accertamenti, a causare l’esplosione sarebbe stato un ordigno, che fortunatamente sembra non aver ferito nessuno. Gli unici danni riscontrati sono danni materiali, infatti, a causa dell’esplosione, la porta d’ingresso e l’insegna del negozio del comune di Borgo San Lorenzo si sono danneggiate.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Borgo San Lorenzo con gli investigatori del Nucleo Operativo per l’attività tecnica di sopralluogo e repertamento. Non si hanno ancora informazioni sulle motivazioni dell’esplosione: infatti sull’episodio sono in corso gli accertamenti.