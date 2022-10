Lucca, il punto sull’esplosione

27 ottobre 2022, una data da ricordare. Nelle prime ore del pomeriggio, presso la località Torre Bassa (Lucca), una casa è stata coinvolta in un esplosione.

L’esplosione causata da una fuga di gas metano, come spiegato dal Vigili del fuoco, ha interessato un edificio di due piani, suddiviso in due unità abitative.

Le persone coinvolte sono: una donna incinta, due camionisti e una coppia, marito e moglie rispettivamente di 43 e 69 anni. Le età accertate, come si ricava, sono diverse da quelle rese note finora.

Una fuga di gas, un boato, una casa abbattuta da una esplosione distruttiva, non solo per il crollo dell’edificio stesso ma anche per la forza con la quale i detriti sono stati sparati, dallo scoppio, per un buon raggio intorno allo stabile.

I vigili del fuoco, i sanitari del 118 e le forze dell’ordine hanno lavorato con grande intensità, sia per spegnere le fiamme dell’incendio scatenate dall’esplosione, sia per cercare il più rapidamente possibile i corpi. Sul posto era presente anche il 118 con l’elicottero Pegaso, per agevolare i trasferimenti rapidi in ospedale, e la polizia.

Inoltre, secondo quanto si apprende da fonti del Comune a Lucca, la strada provinciale per Camaiore, dove è situata la frazione di Torre Bassa, rimarrà interrotta all’altezza dell’esplosione fino a domani mattina per permettere gli accertamenti, con prelevamento di campioni dalle macerie, della polizia giudiziaria. L’area della casa resterà quindi isolata per il tempo necessario agli accertamenti disposti dalla procura di Lucca.

Il sindaco Mario Pardini ha reso noto che all’inaugurazione di Lucca Comics sarà osservato un minuto di silenzio per le vittime.

Il minuto di silenzio al Lucca Comics

Lo ha annunciato, come riportato poco sopra, il sindaco Mario Pardini: “Quella che è accaduta oggi nella frazione di Torre è una vera tragedia ad ora il bilancio ammonta a due vite spezzate e tre feriti, fra cui una donna incinta, nell’esplosione che ha causato il crollo di un’abitazione in cui vivevano due nuclei familiari. Non ci sono parole per descrivere la devastazione che ci siamo trovati di fronte una volta giunti sul posto, dove erano già al lavoro vigili del fuoco, 118, forze dell’ordine, protezione civile e polizia municipale. Porgo le mie più sincere condoglianze e quelle dell’amministrazione comunale alle famiglie delle vittime dell’incidente – aggiunge – e ringrazio i soccorritori per il loro pronto intervento, volto a salvare vite in uno scenario così tragico. Il Comune di Lucca si è già attivato per fornire assistenza e aiuto ai cittadini colpiti da questo incidente”.

Per Pardini “oggi per Lucca è un giorno di lutto. Domani all’inaugurazione di Lucca Comics & Games osserveremo un minuto di silenzio in segno di rispetto nei confronti chi ha perso la vita in questo tragico incidente”.

Le vittime coinvolte nell’esplosione

La donna di 26 anni incinta di otto mesi, seppur in gravi condizioni, è stata salvata dai vigili del fuoco e portata in ospedale dove è stata sottoposta al parto cesareo d’urgenza. Il bimbo si trova ricoverato in terapia intensiva neonatale all’ospedale Santa Chiara a Pisa. La neo mamma invece si trova attualmente ricoverata, in condizioni critiche, presso il Centro Grandi Ustionati del solito ospedale. Il compagno della donna non è stato coinvolto nell’esplosione.

I due camionisti, in transito su un mezzo da trasporto merci nella strada davanti, sono rimasti feriti, seppur lievemente. Sono stati portati al pronto soccorso dell’ospedale di Lucca in codice bianco.

Non c’è stato niente da fare per le due vittime, “verosimilmente identificabili” in Lyudmyla Perets, 43 anni, di origine ucraina e il marito Luca Franceschi, 69 anni. La donna è stata recuperata quasi subito dalle maceria, mentre per l’uomo ci sono volute ore. Inizialmente si dava per dispersa, anche la loro figlia 17enne, poi successivamente localizzata. La giovane si trovava in città, a Lucca, dove frequenta la scuola superiore. È salva, almeno lei.

Le “buone” notizie sugli animali coinvolti

Una cucciolata di cani, con circa 15-20 esemplari, è stata estratta ancora viva dalle macerie dell’edificio distrutto dall’esplosione avvenuta a Lucca.

A ritrovare gli animali i vigili del fuoco che stanno scavando sul luogo dell’esplosione. Gli animali, tra i quali ci sarebbero dei cuccioli di bassotto e un pastore tedesco, sono stati affidati al servizio veterinario dell’Asl.

I vigili del fuoco spiegano che attualmente sono stati recuperati, ma i numeri sono ancora provvisori, 12 cani vivi, tra cuccioli di bassotto e un pastore maremmano.