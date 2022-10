Cantina Antinori: primo posto nella World’s best vineyards 2022

La Cantina Antinori si è classificata al primo posto della World’s best vineyards 2022. La classifica delle migliori eccellenze dell’enoturismo mondiale.

“Mi congratulo per questo riconoscimento prestigioso che mostra la capacità dei nostri imprenditori vinicoli di coniugare i loro prodotti e la loro presenza nel territorio del Chianti in un modo originale e creativo”. Così il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani commenta l’attribuzione alla Cantina Antinori del primo posto della World’s best vineyards 2022.

“La Cantina Antinori – aggiunge in una nota – è stata valutata da una giuria di esperti di tutto il mondo come un luogo da visitare almeno una volta nella vita. Non ci può essere complimento migliore per uno spazio che non solo racchiude prodotti di eccellenza, ma diventa esso stesso di eccellenza. E allora complimenti alla Marchesi Antinori per aver voluto questo spazio, e un grazie speciale all’architetto Marco Casamonti che ha ideato una cantina che offre così grandi suggestioni”.

Per la vicepresidente della Regione e assessore all’agricoltura, Stefania Saccardi, “la parola Antinori accompagna vini di qualità straordinaria, ma questo premio dimostra che la qualità deve accompagnare ogni aspetto della produzione: la cantina oggi è un elemento decisivo per ciò che ospita, per ciò che esprime, attraverso le sue forme, e anche per come si colloca nel contesto rurale. La Cantina Antinori è una sintesi perfetta di tutto questo”.

Per l’architetto Marco Casamonti,ideatore del progetto della cantina, “questo importantissimo premio ci riempie di soddisfazione. È un riconoscimento prima di tutto per la committenza, la famiglia Antinori, che ha creduto in un così ambizioso e innovativo progetto, ma anche per l’immagine del nostro Paese nel mondo e per tutto il design italiano”.

Altro elogio è giunto anche dal presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo. “La cantina più bella del mondo? È in Toscana – sottolinea -.Complimenti a Cantina Antinori nel Chianti Classico” che “unisce la bellezza, la sostenibilità ambientale e l’eccellenza nella produzione. Il Chianti Classico è uno degli ambasciatori della Toscana nel mondo”.

Il sindaco di Firenze Dario Nardella invece ha preferito esprimersi con un commento su Twitter. Nel tweet si legge: “Noi lo sapevamo già, ora lo sanno tutti! La Cantina Antinori, progettata da Marco Casamonti, è la migliore al mondo tra le eccellenze dell’enoturismo. Al primo posto nella classifica World’s Best Vineyards 2022. Complimenti alla famiglia Antinori, ambiziosa e innovativa”.