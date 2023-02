Controradio News ore 7.25 - 9 febbraio 2023 Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:02:05 Share Share Link Embed

Controradio News – Sciame sismico a Siena, “”Le scuole di ogni ordine e grado a Siena saranno chiuse per la giornata di oggi giovedì 9 febbraio, chiuse anche le università. Al momento non si registrano criticità a seguito del terremoto””. Così il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, su Facebook, dopo lo sciame sismico registrato nella zona di Siena. “Una scossa di terremoto di magnitudo 3.5 a Siena. Con la nostra sala operativa stiamo verificando la situazione, al momento nessuna segnalazione di danni. Nuove scosse di terremoto con epicentro a Siena con magnitudo fino a 2.7. Molte persone si sono riversate in strada, gli operatori del sistema di Protezione Civile e personale dei Comuni stanno effettuando controlli e fornendo assistenza”. E’ quanto scrive sui social il presidente.

Controradio news – “A Bruxelles ho presentato al commissario europeo Paolo Gentiloni, che ha la delega al Next generation Eu, un dossier per fare il punto su tutti i progetti del Comune e della Città metropolitana di Firenze finanziati col Pnrr, progetti che in totale valgono un miliardo e mezzo di euro. Firenze sta rispettando rigorosamente tutti i tempi”. Lo ha affermato il sindaco di Firenze Dario Nardella, fino ad oggi in missione istituzionale nella capitale belga. Col Pnrr sono stati finanziati 60 progetti del Comune di Firenze e di questi 30 sono già stati aggiudicati o sono già in gara.

Controradio news – “Dopo 9 ore di lavoro siamo riusciti a estrarre un ragazzo. Era sotto 4 piani. Non era scontato riuscire a portarlo fuori. Le lacrime del ragazzo ci hanno ripagato di tutta la fatica”. Così ha scritto una operatrice del 118 della Toscana, tra i sanitari impegnati nel terremoto in Turchia, in messaggi inviati al presidente della Toscana Eugenio Giani.

Controradio News – “Non esiste in Toscana un’emergenza selvatici per la sicurezza stradale. E’ quanto emerge dall’analisi e dal raffronto dei dati statistici forniti da Istat e Asaps (l’Associazione Amici della Polizia Stradale). I 20 sinistri gravi col coinvolgimento della fauna, citati da un’associazione di categoria degli agricoltori, rappresentano lo 0,1% dei 13.596 incidenti stradali complessivamente verificatisi in Toscana (dati Istat 2021)”. Lo afferma in un comunicato stampa l’Ente nazionale per la protezione degli animali. A causare i sinistri stradali in Toscana, sempre secondo l’Istat, sono soprattutto il mancato rispetto della precedenza e della distanza di sicurezza, nonché la distrazione alla guida”.

Controradio News – Torna anche a Firenze la giornata di raccolta del farmaco del Banco Farmaceutico, fino al 13 febbraio in oltre 5.200 farmacie in tutta Italia. I farmaci raccolti sosterranno 20 realtà assistenziali di Firenze e della provincia che si prendono cura dei bisognosi.