Sanità in Toscana: in arrivo 126 infermieri e 90 Oss

Nuove assunzioni per la sanità in Toscana, a partire da questo mese di dicembe, a comunicarlo è l’Asl Toscana Centro in una nota.

In arrivo nuove assunzioni per la sanità in Toscana: 126 nuovi infermieri e 90 operatori socio sanitari nelle strutture dell’Asl Toscana Centro. A renderlo noto è la stessa azienda sanitaria: “Nei reparti ospedalieri – precisa sempre la Asl in una nota -, sono e saranno garantiti i requisiti dei livelli di assistenza, la qualità delle cure e la sicurezza dei lavoratori”.

Per quanto riguarda gli operatori socio sanitari, l’azienda ha preventivato entro dicembre un primo arrivo di 54 nuove unità. Per quanto riguarda invece gli infermieri, già lo scorso primo dicembre sono entrati in servizio 11 dipendenti a tempo determinato e sono stati prorogati i contratti per 32 interinali.