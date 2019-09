Superbatterio New Delhi: diffusa da Asl Toscana Centro guida per lavarsi mani

Avviata dall’Asl Toscana Centro una campagna informativa rivolta a pazienti e famiglie sulle procedure da adottare per contrastare la diffusione delle infezioni da microrganismi multiresistenti agli antibiotici. Tra di essi il super batterio New Delhi che nella Regione è stato isolato in 75 persone ricoverate per patologie gravi tra novembre 2018 e agosto 2019.

La prima raccomandazione contenuta nel matriale distribuito negli ospedali dalla Asl è quella di lavarsi correttamente le mani. In particolare, si raccomanda una corretta igiene delle mani dopo aver usato i servizi igienici, dopo aver mangiato e prima di entrare in contatto diretto con altre persone. Si legge inoltre che, “occorre inoltre chiudere il rubinetto e la maniglia della porta utilizzando la carta usata per asciugarsi le mani”, così da ridurre al massimo ogni possibilità di trasmissione di germi.

“Per contrastare la diffusione dei germi multiresistenti – spiega la Asl – sono state messe a punto procedure aziendali omogenee, standardizzate e regolamentate da indicazioni di misure irrinunciabili dove l’elemento chiave è il tempestivo riconoscimento del paziente colonizzato/infetto e il loro rapido isolamento”. Da anni la Asl Centro ha infatti avviato iniziative per contrastare la diffusione delle infezioni, specie quelle ospedaliere. Tra le misure proproste ci sono anche specifici percorsi formativi rivolti al personale sanitario.