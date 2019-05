Salva grazie al gps, donna finita con auto in un canale

Capalbio, in provincia di Grosseto, una donna è stata tratta in salvo dai vigili del fuoco del Comando di Grosseto, che sono intervenuti sulla statale Aurelia in località La Torba, dopo che era finita con la sua vettura entrando in un canale agricolo.

Momenti di terrore per la donna, in quanto a causa della pioggia, il livello del fosso si alzava e l’acqua invadeva l’abitacolo, ma la donna, rimasta incastrata tra le lamiere, non poteva uscire.

Fortunatamente dal dispositivo gps installato a bordo dell’auto partiva il il segnale di richiesta di soccorso alle forze dell’ordine che così hanno potuto attivare i vigili del fuoco, i quali sono arrivati in tempo per tagliare le portiere e portarla fuori dalla difficile situazione.

Sul posto anche personale del 118 e una pattuglia dei carabinieri di Orbetello. La donna è stata ricoverata all’ospedale di Orbetello per i traumi riportati nell’incidente stradale.