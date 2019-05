Antagonisti Firenze: “Domenica saremo in piazza per respingere Salvini”.

Firenze, “Domenica saremo in piazza per respingere Salvini e la sua propaganda fascista – si legge in un comunicato dei collettivi antagonisti fiorentini – Una propaganda oscena fatta sui cadaveri dei migranti morti nel Mare Mediterraneo e a cui la città antirazzista non ha intenzione di lasciare alcuno spazio”.

“Striscioni rimossi dai balconi, telefonini sequestrati, comizi blindati – continua il comunicato – Salvini, contestato da nord a sud, inizia a innervosirsi. Un motivo in più per essere questa domenica in piazza”.

“Ma ieri come oggi, c’è un pezzo di città che non ha paura di scendere in piazza e di esercitare il diritto alla contestazione di una classe politica corrotta, razzista e disinteressata ai problemi reali della città e dei cittadini”, conclude il comunicato annunciando la manifestazione per domenica 19 maggio in piazza della Repubblica ore 20:30.

Il comunicato è a firma di:

IAM – Iniziativa Antagonista Metropolitana

CUA – Collettivo Universitario Autonomo

CAS – Collettivo Antagonista Studentesco

Collettivo femminista Spine nel fianco