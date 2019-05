Inaugurate le cascate delle Rampe del Poggi, rinviata la festa

🔈Firenze, poco dopo le 16:00 di sabato, sono state inaugurate le fontane e le cascate del Sistema delle Rampe del Poggi, sul Viale dei Colli, a premere il bottone di avvio delle pompe dell’impianto idrico sono stati il sindaco di Firenze Dario Nardella e il presidente di Fondazione CR Firenze Umberto Tombari.

L’amministrazione ha deciso di procedere comunque all’inaugurazione delle fontane delle Rampe, nonostante il maltempo, “in segno di rispetto per le tante maestranze che hanno lavorato duramente dallo scorso luglio ad oggi, rispettando i tempi previsti per la consegna del restauro, interamente finanziato dalla Fondazione CR Firenze nell’ambito della normativa ‘Art Bonus’ e curato dal Comune di Firenze”.

Per quanto riguarda le celebrazioni in programma per l’evento, il maltempo ha fatto rinviare ‘Rampe in festa’, la giornata di iniziative organizzata per oggi per celebrare il restauro e la riapertura delle Rampe del Poggi.

La decisione di rinviare la manifestazione, spiega una nota, è stata presa stamani dopo aver verificato le previsioni del tempo e l’impossibilità di dare seguito all’iniziativa.

Gimmy Tranquillo ha intervistato l’architetto Giorgio Caselli, responsabile servizio belle arti e Fabbrica di Palazzo Vecchio, ed alcuni presenti: