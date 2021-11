Ruota panoramica, Nardella: da Capitani nessun finanziamento alla mia campagna elettorale

“Se ci saranno allusioni – ha detto Nardella – o comunque delle forme di discredito verso di me io metterò la questione in mano ai legali perché sono stanco di allusioni denigratorie che sono inaccettabili”. Lega presenta interrogazione su assegnatario bando.

“Da Tiziano Capitani, patron della catena Runner Pizza, nessun finanziamento alla mia campagna elettorale” a dirlo è il sindaco di Firenze, Dario Nardella a proposito dell’installazione della ruota panoramica a Firenze e le polemiche da parte della Lega sul vincitore del bando – la società ‘Sviluppo Pg srl’ che fa capo a Capitani.

“C’è già stata una smentita in passato molto chiara sul fatto che non ci sia stato nessun finanziamento” nell’ultima campagna elettorale del sindaco di Firenze Dario Nardella. A ribadirlo con forza è lo stesso Nardella a margine di una conferenza stampa.

“Se ci saranno allusioni – ha aggiunto – o comunque delle forme di discredito verso di me io metterò la questione in mano ai legali perché sono stanco di allusioni denigratorie che sono inaccettabili. L’amministrazione comunale lavora con grande correttezza, i bandi li fanno i tecnici, non li fanno i politici. Se qualcuno ritiene che ci siano dei reati vada alla procura se no si prende la responsabilità di quello che dice e di quello che insinua: io non accetto tutto questo perché faccio gli interessi della mia amministrazione. Ci sono cose molto più serie di cui parlare e su cui discutere che su una ruota panoramica. Si trovano ruote panoramiche ovunque, da Los Angeles a New York, da Parigi a Vienna, a Londra. Solo a Firenze la ruota panoramica diventa occasione di polemica”.

l leghista Bussolin annuncia di aver presentato una interrogazione in Consiglio comunale per chiedere all’amministrazione “se sono stati verificati i requisiti del bando, ossia se la società” ‘Sviluppo Pg srl’ “è in possesso della licenza di spettacolo itinerante”.

Il capogruppo della Lega cita il regolamento ‘per la concessione di aree comunali per l’installazione e l’esercizio di singole attrazioni dello spettacolo viaggiante di parchi divertimento e piccoli complessi di attrazioni di spettacoli circensi degli spettacoli acrobatici di auto e moto e dei balli a palchetto’, affermando che “all’articolo 24 si dice chiaramente che ‘chiunque intenda partecipare al bando per l’assegnazione di postazioni per attrazioni singole e piccoli complessi di attrazione deve, a pena di esclusione essere titolare di autorizzazione di operatore di spettacolo viaggiante rilasciata dal Comune di residenza valida su tutto il territorio nazionale per l’attrazione/le attrazioni oggetto di richiesta.

Per questo, essendo ben nota l’area commerciale della società che si è aggiudicata il bando, chiediamo al Comune se appunto sono stati verificati i requisiti. Elemento che incide sull’esito del bando stesso. Lo stesso articolo 24 precisa che, al comma 2, in caso di mancati requisiti vi è la decadenza dell’eventuale collocazione nella graduatoria”.