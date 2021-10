La ruota panoramica sarà alla Fortezza, ok di Comune e Soprintendenza

La ruota panoramica ottiene il semaforo verde a Firenze. Ma non sarà né alle Cascine né tantomeno al piazzale Michelangelo, come inizialmente ipotizzato.

La giunta comunale di Palazzo Vecchio ha approvato infatti la delibera che prevede l’installazione della ruota all’interno dei giardini della Fortezza da Basso.

La location sarebbe stata individuata d’intesa tra gli uffici del Comune e della Soprintendenza. A breve, secondo quanto appreso, uscirà un bando: gli interessati dovranno presentare un progetto che dovrà essere valutato da Comune e Soprintendenza.

E così il ‘toto’ ruota si arricchisce di un nuovo scenario. Dopo il desiderio manifestato dal Sindaco di fare un villaggio natalizio al piazzale per dicembre 2020 con una ruota di 35 metri (per la Soprintendenza troppo alta) e dopo lo stop imposto dalla fase pandemica, il destino dell’installazione sembrava essere il parco delle Cascine, soluzione suggerita dallo stesso soprintendente Pessina.

“Ho avuto modo di esaminare le ipotesi progettuali e come è noto l’amministrazione ha sempre ritenuto la destinazione ideale è quella delle Cascine, del parco, come avviene in tutte le città europee, anche famose, da Parigi a Vienna”, diceva il sindaco Dario Nardella. “Se c’è questa disponibilità del soprintendente Pessina per la ruota alle Cascine noi la raccogliamo e ci orientiamo a lavorare in quella direzione. È sempre stata la nostra posizione fin dall’inizio”.

Adesso l’ipotesi condivisa e che vede dunque un allineamento di posizioni sembrerebbe invece quella della Fortezza da Basso. Un elemento più concreto sarà sicuramente l’uscita del bando con i dettagli richiesti per il progetto.