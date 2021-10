Giani su vaccini, Toscana prontissima per terze dosi

Giani su vaccini: la Toscana è “prontissima” per una somministrazione estesa della terza dose del vaccino, e “abbiamo già fatto 100.000 vaccinazioni di terza dose”.

Lo ha affermato Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, intervenendo a ‘Start’ su SkyTg24. “La Toscana in questo momento è la regione che sta facendo di più – ha spiegato -, siamo primi come estensione in rapporto al nostro numero degli abitanti con la prima dose, abbiamo superato i 3 milioni e 16mila cittadini che hanno avuto una prima dose rispetto ai nostri 3.668.000 di abitanti, e siamo secondi dopo la Lombardia per la seconda dose”.

In Italia, ha sottolineato Giani, “abbiamo un progresso notevole anche rispetto ad altri paesi sullo studio e sulla sperimentazione dell’anticorpo monoclonale, che peraltro è maturato nell’ambiente della Fondazione Tls di Siena.

Acceleriamo questa sperimentazione: ormai siamo alla fine della seconda fase. Occorre che vi sia la disponibilità da parte di centri ospedalieri per poter trovare chi accetta la sperimentazione su se stesso, e finiamo questa sperimentazione, perché l’anticorpo monoclonale può essere una buona strada, non l’unica, ma sicuramente una strada che a differenza dei vaccini vede la produzione in Italia”.

