Cinquanta rotoballe di fieno sono andate a fuoco la scorsa notte in località Felice Capanne nel comune di Massa Marittima (Grosseto).

Per spegnere le fiamme, i vigili del fuoco di Follonica (Grosseto) hanno impiegato circa cinque ore. Le rotoballe si trovavano in una zona con diversi ulivi e alcune cataste di legna e poteva esserci il pericolo che le fiamme arrivassero in quella zona. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri che indagano sulle cause del rogo.