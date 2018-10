Pd: 14 ottobre primarie per segreteria regionale

Si terranno domenica 14 ottobre, dalle 8 alle 20, le primarie aperte per la scelta del nuovo segretario del Pd della Toscana: in lizza l’eurodeputata Simona Bonafè, che ha riportato il 67,88% dei voti nei circoli (dove hanno votato 15mila aventi diritto il 36,23% degli iscritti Pd in regione), e l’esponente della corrente orlandiana Valerio Fabiani, che ha ottenuto il restante 32,12%.

A ognuno dei due candidati per la segreteria regionale Pd è collegata una lista di candidati per l’assemblea regionale, che sarà composta da 500 membri.

L’appuntamento delle primarie arriva con la scia di polemiche lasciata dal mancato accordo tra la maggioranza che sostiene Bonafè e il fronte guidato da Federico Gelli, per la presentazione di una seconda lista, capeggiata dall’esponente pisano, a sostegno della candidatura dell’eurodeputata.

“Abbiamo lavorato e messo insieme 500 tesserati – hanno affermato i consiglieri regionali Pd Monia Monni e Francesco Gazzetti – ma ci hanno detto che la nostra lista non serviva. E’ stato un gesto molto grave, addirittura violento”. Per Bonafè, tuttavia, “piazza del Popolo ci ha chiesto di lavorare uniti, non di fare polemiche sui posti in assemblea”