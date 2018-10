Firenze: ex cinema Manzoni diventa centro arti performative

Dopo quasi 10 anni di chiusura, nuova vita per l’ex cinema Manzoni di Firenze; la struttura di via Mariti si trasforma in Accademia del Teatro Manzoni.

Circa 1.000 metri quadri, dell’ex cinema Manzoni, saranno dedicati alla formazione professionale nelle arti performative (danza, canto e recitazione) e nella scrittura (drammaturgia, sceneggiatura e narrativa). Annesso alla scuola è previsto anche un nuovissimo teatro che si presterà a spettacoli di tutti i tipi e anche a incontri, feste e proiezioni.

Oltre agli spazi per la didattica al piano primo e quelli per le prove e lezioni di danza, la struttura ospiterà al piano terra un’area bar ristorante, un negozio per articoli di danza e una zona con la possibilità di ospitare mostre di arte figurativa e presentazioni di libri. L’inaugurazione è prevista a gennaio 2019.

L’Accademia del Teatro Manzoni è un progetto della scuola delle arti dello spettacolo Dance Performance che, dalla sua sede storica di via Fabbroni si trasferirà nei nuovi spazi.

Aperte le iscrizioni ai corsi di Classico, modern jazz, modern contemporary, contemporaneo, floorwork, espressione corporea, hip hop, coreo-lab, musical, danza del ventre, caraibico, liscio e balli da sala, tango, burlesque, posturologia, fitness, canto, strumento e recitazione