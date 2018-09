Pd Toscana: 71% a Bonafè, 29% a Fabiani in voto circoli

Questi i risultati parziali, secondo quanto appreso, del voto in corso nei 712 circoli del Pd toscano, oltre un terzo quelli dove si è già votato, in vista del congresso regionale del partito fissato per il 14 ottobre

L’europarlamentare Simona Bonafè al 71% circa e il suo contendente Valerio Fabiani al 29%: sono i risultati parziali, secondo quanto appreso, del voto in corso nei 712 circoli del Pd toscano, oltre un terzo quelli dove si è già votato, in vista del congresso regionale del partito fissato per il 14 ottobre. Un andamento ricordato anche nella sua Enews settimanale dal senatore Pd ed ex segretario del partito Matteo Renzi che si complimenta con Bonafè, considerata a lui vicina.

Gli aventi diritto sono circa 41mila e la partecipazione interna sarebbe al momento al 38%. Il voto nei circoli, riservato ai soli iscritti, è partito il 15 settembre e si concluderà il 29 settembre. Nello stesso giorno si terrà a Livorno il congresso locale per l’elezione dei nuovi segretari a livello cittadino e provinciale.

“Domenica prossima il segretario del PD, Martina, ha convocato una grande manifestazione in Piazza del Popolo. L’appuntamento è alle 14. Nel frattempo sono iniziati i congressi, a cominciare da quelli regionali. I primi a bruciare le tappe per i congressi sono i toscani e lasciatemi fare i complimenti a Simona Bonafè che dopo quasi la metà dei circoli sta vincendo con oltre il 70%. Brava Simo, avanti così”.

Questo quanto ha scritto ella sua Enews settimanale il senatore Pd ed ex segretario del partito Matteo Renzi