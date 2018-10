Domenica 7 ottobre a Firenze si terrà una cavalcata storica, evento collaterale alla mostra “A cavallo del tempo”.

Come manifestazione collaterale della mostra “A cavallo del tempo. L’arte di cavalcare dall’antichità al medioevo” aperta fino al 14 ottobre alla Limonaia Monumentale, si svolgerà il 7 ottobre, in concomitanza con la domenica a ingresso gratuito nei musei statali, una cavalcata storica al Giardino di Boboli organizzata dalle Gallerie degli Uffizi in collaborazione con la Compagnia dell’Aquila Bianca e la Real Cavallerizza di Napoli. Si tratta di associazioni specializzate in giostre e monta storica, uniche del genere in Italia, che da anni collaborano con il Museo di Capodimonte, il Museo Archeologico Nazionale di Napoli e il Museo Filangeri.

Il programma prevede alle ore 15.00 la partenza di cavalli e cavalieri dall’anfiteatro di Boboli, alle 16.00 l’arrivo alla Limonaia Monumentale, sede della mostra, dove avrà inizio un laboratorio didattico sull’arte cavalleresca, ed infine, alle ore 17.30, i curatori della mostra accoglieranno i visitatori per una visita guidata su prenotazione (055-294883).

In caso di maltempo il programma sarà rimandato a data da destinarsi.