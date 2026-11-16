Rosignano: due morti sul lavoro in un giorno

Un lavoratore di una ditta della zona artigianale di Rosignano (Livorno), 75 anni, è morto nel primo pomeriggio dopo una caduta da diversi metri dal tetto di un capannone, in via Guido Rossa. Stamattina, sempre a Rosignano un operaio di circa 60 anni si è sentito male mentre stava lavorando stamani all’interno del parco industriale di Rosignano Solvay (Livorno) ed è morto.

Un lavoratore di una ditta della zona artigianale di Rosignano (Livorno), 75 anni, è morto nel primo pomeriggio dopo una caduta da diversi metri dal tetto di un capannone, in via Guido Rossa. Secondo una prima ricostruzione l’uomo stava lavorando sul tetto quando la copertura avrebbe ceduto ed è caduto nel vuoto.

In un primo momento era stato allertato anche l’elicottero Pegaso ma per il 75enne non c’è stato niente da fare, troppo gravi le ferite riportate nella caduta. E’ il secondo morto sul luogo di lavoro oggi a Rosignano: questa mattina un operaio 60enne ha perso la vita dopo aver accusato un malore.

Un operaio di circa 60 anni si è sentito male invece mentre stava lavorando stamani all’interno del parco industriale di Rosignano Solvay (Livorno) ed è morto.

L’uomo, dipendente di una ditta di manutenzioni, dopo aver accusato il malore si è accasciato a terra e per lui non c’è stato niente da fare, nonostante l’arrivo tempestivo in via Piave, di un’ambulanza della Croce rossa di Rosignano, e del medico del 118.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e la medicina del lavoro della Asl per le verifiche del caso