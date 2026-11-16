“Trampy Cowboy (feat. Nada)” è l’esordio del misterioso collettivo toscano XXX

Un misterioso collettivo minaccia di agitare le acque del panorama nazionale con ospiti di rilevo. Nada è la prima voce a sancire l’esordio descografico nel primo, sarcastico “Trampy Cowboy”.

XXX è un collettivo, fondato da EX e SX, coppia di musicisti e produttori che avevano già collaborato insieme in differenti contesti qualche tempo fa. Dopo aver consolidato l’idea di base e aver fissato alcuni riff di basso, durante il 2024 coinvolgono tre diversi batteristi (PX, ZX e KX, che spaziano dal metal al post-rock, dal blues al jazz, senza tralasciare il pop) con ognuno dei quali arrangiano più brani arrivando a produrre diverse tracce, successivamente finalizzate presso il 360 Music Factory con Andrea Pachetti. Per le parti vocali, il collettivo si è affidato a MMX e VX, decidendo poi di proporre varie tracce ad altri artisti ospiti.

La scelta dell’anonimato nasce dalla volontà di mettere la musica al centro di tutto, libera da preconcetti o giudizi legati alle carriere pregresse dei singoli partecipanti. Un elemento di grande interesse è la forte eterogeneità del gruppo, sia per estrazione musicale che anagrafica: tra il membro più giovane e quello più anziano intercorrono infatti quasi 30 anni di differenza, una forbice che si allarga ulteriormente tenendo conto degli ospiti coinvolti nel progetto.

A quanto riporta il collettivo, questo primo singolo non è propriamente rappresentativo dell’identità sonora complessiva del progetto. Questa pseudo-ballata folk dalle sfumature “western” rappresenta infatti un unicum rispetto all’intera produzione attuale (in uscita nelle prossime settimane), caratterizzata invece da sonorità nettamente più rock ed elettroniche. L’unico vero tratto d’unione con gli altri brani è la genesi del pezzo, nato da un giro di basso. Ma se qui lo strumento sviluppa una frase melodica ricca di cambi armonici, nel resto del repertorio mantiene per lo più un approccio mononota, minimale e ripetitivo.

Il testo è una critica spietata ma profondamente ironica della voracità contemporanea. Attraverso l’immagine grottesca di un “Trampy Cowboy” il brano mette in scena l’ossessione per il possesso e la distruzione (“sell the world / blow the world / trade the world“). In questo scenario surreale, la presenza di Nada diventa fondamentale: la sua voce e la sua carica interpretativa soffiano su queste parole un’autenticità viscerale, trasformando un testo volutamente essenziale e provocatorio in un attacco frontale, quasi teatrale, all’ostentazione del potere.

In attesa di capirne di più, questi sono i riferimenti dell’XXX Collective

IG @triplex2026 – Spotify XXX Collective