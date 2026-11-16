Femminicidio Eleonora Guidi: affidata la terza perizia psichiatrica per Innocenti

Al via la terza perizia psichiatrica per Lorenzo Innocenti, l’uomo che uccise a coltellate la compagna Eleonora Guidi e poi tentò di togliersi la vita, lanciandosi dalla finestra della propria abitazione, all’alba dell’8 febbraio 2025, a Rufina.

Il gip Alessandro Moneti, nel corso oggi dell’incidente probatorio, ha rinnovato l’incarico ai tre periti – lo psichiatra Rolando Paterniti, la neurologa Antonella Notarelli e la medico legale Beatrice De Fraia – ai quali toccherà accertare “attraverso l’esame dell’indagato e della documentazione medica in possesso dell’Istituto Don Gnocchi, se Innocenti sia capace di seguire coscientemente il processo”. Innocenti inizierà i colloqui con i tre specialisti il prossimo 17 dicembre. L’udienza di discussione dei periti e dei consulenti nominati dal difensore Patrizio Fioravanti e dai legali delle parti offese, Solange Marchignoli ed Esther Lettieri, è fissata il 9 aprile 2027.

“Mi auguro possa esserci una svolta”, ha detto Elisabetta Guidi, sorella della vittima, che era presente in tribunale. Intanto, il procedimento penale è sospeso perché Innocenti, in base all’esito delle due precedenti perizie, eseguite, anche esse, nella forma dell’incidente probatorio, non ha la capacità di partecipare coscientemente al processo, a causa delle lesioni ai lobi frontali conseguenti alla caduta. Da mesi, per disposizione dello stesso gip, Innocenti è sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata con l’obbligo di seguire in day hospital, a spese della famiglia, il percorso neurologico, psichiatrico e fisico in una clinica a La Spezia. Per questo vive, da qualche mese con il padre e la madre in Versilia. Oggi Innocenti non era presente in aula.

Per la terza perizia le avvocate Solange Solange Marchignoli ed Esther Lettieri, subentrate ai precedenti legali dei familiari della vittima, hanno incaricato Alessandro Frati, ordinario di neurochirurgia all’Università la Sapienza di Roma, lo psichiatra Paolo De Pasquali e la psicologa Anna Maria Casale, docente di psicologia del comportamento criminale all’ateneo de L’Aquila. L’avvocato di Lorenzo Innocenti ha invece confermato come consulente lo psichiatra e criminologo Franco Scarpa