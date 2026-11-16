Servizio idrico Medio Valdarno, Tar respinge il ricorso di Abf contro scelta ‘in house’

Il Tar della Toscana ha respinto il ricorso di Acque Blu Fiorentine, società controllata da Acea, contro la delibera dell’Autorità idrica toscana (Ait) che ha scelto l’in house providing dal 2027 per il servizio idrico integrato nel Medio Valdarno.

Il Tar esclude che il controllo analogo congiunto non possa essere esercitato in forma indiretta, cioè tramite Plures, azionista di controllo di Publiacqua, società a cui è affidato il servizio: si ritiene dunque legittimo il modello che prevede la partecipazione indiretta dei Comuni alla società affidataria attraverso Plures.

Per il Tar la scelta del modello e l’affidamento sono due passaggi distinti. La verifica concreta dei requisiti in capo al gestore può quindi essere rinviata alla delibera di affidamento. Secondo la sentenza, l’ipotesi alternativa della Newco, la nuova società da costituire in caso di mancato passaggio delle quote del socio privato, non cambia il modello di gestione scelto. L’affidamento, peraltro, non è ancora definitivo: Ait dovrà adottare un successivo provvedimento, verificando che la società individuata possieda tutti i requisiti previsti dalla legge.

Il Tar esclude anche che esista una pretesa alla proroga dell’affidamento fino al 2031. La norma invocata dalla ricorrente, spiega, riguarda le concessioni di derivazione di acqua pubblica. La sentenza del Tar Toscana arriva a pochi giorni di distanza dalla segnalazione dell’Agcm, che ha individuato alcune criticità nell’affidamento, chiedendo ad Ait di risolverle.

Secondo il Tar, afferma l’Ait in una nota, “la relazione non solo non è ‘carente e generica’”, come sostenuto dall’Agcm, “ma motiva correttamente e analiticamente la scelta del modello in-house, con l’obiettivo di consolidare la presenza degli enti locali e di garantire l’integrale reinvestimento degli utili nello sviluppo delle infrastrutture e in politiche di sostegno sociale, come il bonus idrico integrativo”. La questione su cui si è pronunciato il Tar è stata trattenuta in decisione all’udienza del 22 ottobre, prima che fosse pubblicata, sul bollettivo 43/2026 del 9 novembre, la segnalazione dell’Antitrust.

“E’ infondata la tesi della ricorrente – prosegue l’Ait – secondo cui la verifica dei requisiti per l’in-house providing dovesse avvenire contestualmente alla scelta del modello di gestione. Ait ha agito nel pieno rispetto della sequenza logica e temporale dettata dal d.lgs. 201/2022 e dal d.lgs. 152/2006, adottando prima la scelta della modalità di gestione e demandando a una successiva deliberazione la verifica in concreto dei requisiti in capo al soggetto affidatario”.