ROCK CONTEST terza eliminatoria!

Rock Contest: Live is better! Mercoledì 2 novembre la terza eliminatoria sul palco del Combo Concept Space con sei nuove band. Inizio ore 21.30, votazione di pubblico e giuria!

Il Rock Contest riparte e fa il pieno di pubblico! Sono infatti oltre 100.000 le visualizzazioni online delle prime due eliminatorie, successo che si conferma anche dal vivo con centinaia di persone in presenza.

Con i Wicked Expectation e Ossa di Cane, accedono alle semifinali i Lonely Blue, da Torino, e i D.O.A. – Death Of Autotune, da Brescia e Bergamo.

Il Rock Contest giunge così alla terza serata di selezione, di nuovo al Combo Social Club (Via Mannelli 2, Firenze) mercoledì 2 novembre, apertura ore 21:00, inizio live ore 21:30, ingresso libero) con sei nuovi gruppi e solisti scelti da una giuria di esperti tra oltre 600 iscrizioni (e più di 2500 musicisti).

In gara l’alternative pop degli O:odal (Firenze), il cantautorato neopsichedelico moderno di Androgy̆nus (Grosseto/Roma), l’alternative rock dei Pitoni (Roma), il garage blues di The Black Armadillos (Genova), il cantautorato onirico di Cinus (Lucca) e la psichedelia acida di Wake Up In The Cosmos (Arezzo).

È possibile seguire tutte le serate in diretta video sui canali web di Rock Contest e Controradio (Facebook, Sito, Canale YouTube) dalle ore 21:30.

La 34a edizione del Rock Contest prosegue con le ultime due eliminatorie – e sei band a sera – al Glue Alternative Concept Space il 4 e l’8 novembre. Grazie al voto del pubblico (online sul sito www.rockcontest.it) e della giuria specializzata sono 12 band/solisti che accederanno alle semifinali, in programma il 17 novembre al Glue e il 24 novembre al Combo. Le migliori 6 parteciperanno alla serata finale che si terrà sabato 3 dicembre al Viper Theatre. Ospite speciale sul palco della serata finale Emma Nolde, scoperta e lanciata proprio dal Rock Contest. SCOPRI TUTTE LE BAND

Tra i giurati già annunciati presenti alla Finale del Rock Contest Aimone Romizi dei Fast Animals and Slow Kids e gli scout di: Woodworm Label, Black Candy, Locusta Booking, GRS – General Recording Studio, Dischi Sotterranei, Picicca, Ferramenta Dischi, Pulp Dischi, Asian Fake, La Tempesta, RC Waves, OTR Live.

Il Rock Contest è organizzato da Controradio e Controradio Club in collaborazione con Regione Toscana – Giovanisì/Fondo Sociale Europeo, Fondazione Sistema Toscana, il contributo di Regione Toscana, Comune di Firenze e Publiacqua, il sostegno di SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori, sponsor B&C Speakers.

Sponsor tecnici: Audioglobe e Sam Recording Studio.INFO