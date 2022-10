Firenze: corso di ecoguida per la sicurezza stradale

Il Comune di Firenze si affida al pilota fiorentino di rally Paolo Ciuffi, per fare un corso di ecoguida e guida sicura a Palazzo Vecchio. Si tratta di una formazione teorica e pratica che educa il partecipante a un nuovo stile di guida basato su tecniche specifiche.

“Ecoguida significa cambiare il proprio stile di vita, non solo di guida – ha spiegato Paolo Ciuffi che nell’agonismo sportivo vanta decine di vittorie assolute in gare nazionali – La postura è fondamentale, con la giusta postura si è pronti agli imprevisti della strada, si possono fare movimenti rapidi. Questo, ad esempio, nelle scuole guida non viene mai insegnato: loro pensano a dare l’abilitazione ad andare in strada, ma un conto è andarci, un altro è saperci andare”.

In momenti in cui anche il caro carburante si fa sentire, aggiunge, “una delle cose più importanti da fare è viaggiare con marce alte, stare attenti. Si deve imparare ad andare piano. Andare piano come veloci, quando uno fa agonismo, è molto simile, ma si deve apprendere prima”, l’andare piano.

Paolo Ciuffi, pilota professionista dal 1989, istruttore di guida sportiva e sicura dal 1991, ha elaborato un metodo unico ed efficace, denominato ‘metodo Ciuffi’, orientato alla padronanza assoluta del veicolo guidando in estrema sicurezza.

“Quando vai a sciare, se sono le prime volte, ti affidi ad un maestro – ha aggiunto Ciuffi – Ecco, con la guida è la stessa cosa, per cui invito a frequentare questi corsi dove si parla anche di evitare distrazioni ed altre problematiche che ci sono possono essere”.

Il corso di ecoguida è organizzato dalla D6 Scuola di guida sicura e pilotaggio che ad oggi conta 20 istruttori professionisti. A fare la prova è stato il presidente del Consiglio comunale di Firenze Luca Milani, insieme al presidente della Commissione politiche per la promozione della legalità Alessandra Innocenti e all’associazione Gabriele Borgogni.

“Prosegue l’impegno del Comune di Firenze nell’ambito della sicurezza stradale, non solo repressione – spiega il presidente del Consiglio comunale Luca Milani con Alessandra Innocenti – ma anche informazione e formazione sono gli obiettivi che l’Amministrazione intende perseguire impegnando i fondi a disposizione provenienti dalle sanzioni”.