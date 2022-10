“Geotermia e indotto”: Monia Monni interviene al convegno

L’assessore regionale all’ambiente Monia Monni, è intervenuta al convegno “Geotermia e indotto”, organizzato da Confapi Pisa al teatro De Larderel di Pomarance (Pisa).

“Non possiamo perdere il treno del raddoppio della potenza geotermica da installare in Italia al 2050, dobbiamo lavorare da subito per arrivare ad un incremento di 200 Mw già al 2030. Sarebbe un errore imperdonabile se il Paese pensasse di affrontare la crisi energetica dimenticandosi di quella climatica. L’oggi non può mangiarsi il domani. Le due crisi, quella energetica e quella climatica, non sono disgiunte”. Queste le parole usate dall’assessore Monia Monni.

Per l’assessore Monia Monni, come è stato spiegato in una nota, “è necessario attivare risposte immediate che diano sollievo alle famiglie e alle imprese, ed in questo senso la Toscana sta dando un contributo fondamentale al Paese, ma è necessario farlo orientando le scelte di oggi in modo da costruire un futuro sostenibile domani. Non possiamo pensare di uscire dalla dipendenza da gas russo semplicemente diventando dipendenti dal gas di altri Paesi”.

Per quanto riguarda il tema delle concessioni per lo sfruttamento della risorsa geotermica, in scadenza, l’assessore Monni ha spiegato che: “vista la scadenza al 2024, le strade sono due: mettere la Regione nella condizione di fare subito le nuove gare, consentendo comunque il riconoscimento degli investimenti, oppure quella che per noi è la strada maestra, cioè prorogare le concessioni attuali, dialogando con l’Unione europea. Non vi sono soluzioni intermedie”.

Al centro del convegno anche il tema occupazionale e dell’indotto legato al geotermico, con l’esigenza delle imprese di aver personale sempre più specializzato. L’assessore regionale a istruzione, formazione e lavoro Alessandra Nardini, che ha raccolto la proposta di Confapi di istituire una nuova figura professionale specializzata nella gestione della risorsa geotermica nel repertorio formativo regionale.

“La geotermia per la Toscana è una grande ricchezza – ha detto – Abbiamo ben chiara l’importanza di questo settore ed anche per questo ho dato subito la mia disponibilità a valutare l’inserimento di una nuova figura professionale nel nostro repertorio regionale”.