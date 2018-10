Rock Contest! Terza eliminatoria, giovedì 1 novembre al Combo di Firenze

Nuovo appuntamento con le fasi eliminatorie del Rock Contest 2018. Giovedì 1 novembre, la terza eliminatoria con ancora sei band in gara sul palco del Combo Social Club di Firenze. Si tratta di A/lpaca da Mantova, Nero Kane da Milano, Gabriele Bernabò da Grosseto, I Traditori (Forli, Cesena), Pentothal da Palermo e Vieri da Firenze. Ingresso libero dalle 21.30

A/LPACA: band mantovana nata del 2017, si ispira al garage rock e la psichedelia anni 60 modernizzata attraverso la lezione di King Gizzard and the Lizard Wizard, Thee Oh Sees e Preoccupations. Immediati ed avvolgenti, cantano in inglese.

NERO KANE: nome d’arte di Marco Mezzadri, songwriter e musicista attivo nel panorama underground italiano. Dopo l’uscita nel 2016 dell’album rock-wave Lust Soul firmato NERO, percorre una nuova ricerca intimistica, minimale e decadente. Voce e chitarra folk-rock-blues unisc ono radici europee a sonorità desertiche americane in un progetto dalle tinte scure ed emozionali. Love In A Dying World è il titolo dell’album di debutto firmato Nero Kane, registrato e prodotto presso Valley Recording Company a Los Angeles da Joe Cardamone, in uscita il 30 Novembre 2018.

GABRIELE BERNABO’. Grossetano, inizia con il violino all’età di 7 anni, in seguito con il duo Monologue raggiunge ottimi risultati e riconoscimenti. Oggi Gabriele Bernabo’ propone atmosfere sintetiche e cantati in italiano, si esibisce con l’ausilio di computer, synth e strumenti reali accompagnato dal batterista Davide Sorresina.

I TRADITORI Nati da una costola dei “Visioni di Cody” i 4 “traditori”, da Forlì/Cesena, propongono un pop “alternativo” cantato in italiano orecchiabile e contemporaneo.

PENTOTHAL Pentothal è un progetto musicale che nasce a Palermo nel gennaio 2018 con l’intento di creare contenuti testuali, musicali, e perfmorativi ricercati ma semplici da fruire. Il sound è una commistione di pop, hip hop, indie e musica elettronica, ma fortemente radicato nella tradizione italiana.

VIERI Fiorentino ma con origini sarde e francesi, polistrumentista, già nel nucleo originale degli /handlogic, nel 2018 inizia a lavorare al suo primo progetto solista unendo l’urgenza espressiva cantautoriale alla passione per il jazz e l’elettronica. Canzoni ibride, intime e minimali dove l’introspezione delle parole in italiano incontra la sperimentazione del pop internazionale.

