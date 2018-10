Maltempo, ospedale Siena: corridoi allagati, lavori dureranno giorni

Prosegue l’attività dell’unità di crisi dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Siena che sta lavorando sui danni e i disagi causati dal maltempo al policlinico Santa Maria alle Scotte.

I lavori di riparazione all’ospedale di Siena, sono proseguiti tutta la giornata di oggi, in particolare per sostituire le finestre e gli infissi danneggiati da alcuni oggetti esterni trasportati dalle raffiche di vento.

Inoltre a causa di allagamenti dovuti alla pioggia, risultano ancora impraticabili alcuni corridoi di collegamento per il Dea, Dipartimento di Emergenza e Accettazione. I lavori, informa l’azienda, dureranno alcuni giorni. Per personale e utenti ci sono percorsi alternativi per garantire il regolare collegamento dei reparti.

Invece all’esterno del policlinico Santa Maria alle Scotte, mentre sono stati raccolti tutti i rami caduti a causa del vento e tagliate le piante ritenute pericolanti, risulta ancora chiuso in via precauzionale il parcheggio nell’area dell’ex pronto soccorso. In particolare si è reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco per la rimozione di un cavo sospeso da un tetto