Firenze, sottopasso Paolo Uccello: riaperta corsia proveniente da via de’ Vanni

È stata riaperta al transito poco dopo le 16.30 la corsia proveniente da via dei Vanni nel sottopasso di piazza Paolo Uccello, a Firenze.

Sono infatti terminati nel pomeriggio i lavori di fresatura e riasfaltatura urgenti predisposti ieri dopo che i vari interventi di ripulitura della carreggiata non erano stati sufficienti a garantire una riapertura della viabilità in sicurezza nella zona di Firenze al sottopasso Paolo Uccello.

Alla base della criticità registrata a partire da domenica i materiali dispersi da un mezzo di Alia giovedì scorso, materiali che sono penetrati nell’asfalto in modo tale da non poter essere eliminati in modo definitivo.

Pertanto è stato deciso di provvedere alla fresatura e riasfaltatura della corsia interessata in modo da ripristinare pienamente la sicurezza della circolazione. I lavori sono iniziati stamani e si sono conclusi nel pomeriggio.