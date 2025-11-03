Rock Contest 2025, 3a serata di selezione giovedì 6 novembre al Combo.

Giovedì 6 novembre sul palco del Combo Social Club di Firenze: Selli, 1 44 98, RENTAL0012, Mad Medulla, DreamLog, Lf_ladlefurnace. Ore 21:30, ingresso gratuito.

Narcadian, Acanto, Prolex & Zac Blue e Fry Days hanno conquistato le semifinali. Giovedì 6 novembre per la 3a serata di selezione della 37a edizione del Rock Contest di Controradio a sfidarsi sul palco del Combo Social Club di Firenze saranno Selli, 1 44 98, RENTAL0012, Mad Medulla, DreamLog, Lf_ladlefurnace. L’inizio dei concerti, ad ingresso gratuito, è previsto per le 21:30.

Sarà possibile anche seguire le serate online sui canali web (sito, pagina Facebook e canale YouTube) di Controradio e Rock Contest, a partire dalle 21:30. I due progetti che accederanno alle semifinali saranno decretati dal voto della giuria specializzata e dal voto del pubblico (in presenza e online) sulla pagina www.rockcontest.it (Il link per votare sarà disponibile in homepage durante lo svolgimento della setata). Puoi intanto scoprire le band con foto, info e brani sulla pagina dedicata. Guarda intanto le live session realizzate appositamente per il Rock Contest!

Prossimi appuntamenti:

Giovedì 13 Novembre: Lumen, Sundog, Stillopia, Succinto, Seneca Effect, Zoe @ Glue Alternative Concept Space (Firenze)

Giovedì 20 Novembre: Superluna, Loosing Money, Cosmedia, Vicky LeRoy, uva, Problemidifase @ Glue Alternative Concept Space (Firenze)

Semifinali

Venerdì 28 Novembre – Glue Alternative Concept Space (Firenze)

Venerdì 5 Dicembre – Glue Alternative Concept Space (Firenze)

SERATA FINALE: Domenica 14 Dicembre TENAX, Firenze. Ospiti speciali live: Il Mago del Gelato.